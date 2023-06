Ordine Architetti Torino, incontri con studi internazionali

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - L'Ordine Architetti Torino celebra il centenario dell'istituzione degli Ordini degli Architetti italiani con un public program di quattro conferenze per quattro studi internazionali, invitati per raccontare le diverse specializzazioni della figura dell'architetto: progettista, paesaggista, urbanista e designer. Gli incontri dal 27 al 30 giugno sono gratuiti e aperti a tutte le persone interessate alle tematiche (fino a esaurimento posti, iscrizione consigliata su www.oato.it). L'evento è promosso dall'Ordine Architetti Torino, organizzato dalla Fondazione per l'architettura di Torino, con il patrocinio della Città di Torino e Cnappc, nell'ambito dell'anniversario della nascita dell'albo degli architetti.

"Si ha spesso la tendenza a semplificare la designazione del nostro ente, denominandolo solo come Ordine degli Architetti.

Nella realtà è molti di più: raggruppa infatti tutti gli architetti che esercitano la professione di progettisti, di pianificatori, di paesaggisti e di conservatori. La nostra volontà attraverso questo evento celebrativo è di cercare il più possibile di mettere in evidenza il ruolo dell'architetto, dichiarando tutte le sue capacità tecniche e culturali. Come Consiglio abbiamo invitato quattro studi internazionali, che illustreranno le loro esperienze professionali, portandoci, attraverso un viaggio nel mondo, a riflettere sulle opportunità del nostro lavoro. Abbiamo voluto invitare studi che non avessero già esercitato professionalmente in Torino e che contestualmente suscitassero curiosità per arricchire, attraverso la loro pratica progettuale, il bagaglio culturale di tutte le persone che avranno piacere di partecipare" spiega Maria Cristina Milanese, presidente dell'Ordine degli architetti di Torino. (ANSA).