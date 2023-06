Arriva sul mercato la microcar Mole Urbana

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Arriva sul mercato Mole Urbana, la microcar del designer Umberto Palermo che ha anticipato nel 2019 il fenomeno dei quadricicli, esploso negli ultimi mesi. Due modelli, la Sport Gt e la Running, potranno essere prenotati in edizione limitata: Palermo illustrerà il 16 giugno, in un incontro al Mimo, Milano Monza Open Air Motor Show, i dettagli tecnici e commerciali di Mole Urbana, prodotta nello stabilimento ex Blutec, rilevato dalla società Up e in fase di ristrutturazione.

"Mole Urbana intende soddisfare utenze diverse con esigenze specifiche. Ho disegnato i vari modelli, in tutto sono undici, in risposta ai nuovi paradigmi estetici e alla nuova presa di coscienza delle effettive esigenze della mobilità. I processi produttivi richiedono meno utilizzo di energia elettrica e permettono di produrre Mole Urbana con solo 300 Kilowattora" spiega il designer. (ANSA).