Alfa Romeo triplica le immatricolazioni a maggio

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Le immatricolazioni di Alfa Romeo crescono ancora a maggio, il 13% in più del mese precedente, e ottengono l'1,8% della quota totale e l'8,2% nel comparto Premium, con una crescita di 4 punti percentuali se paragonata allo scorso anno.

Il Tonale, a un anno dal lancio, si conferma leader tra i C-Suv Premium con una quota del 6% e sale, per la prima volta, sul podio assoluto del segmento.

Ottime anche le performance commerciali di Giulia e Stelvio che continuano a riscuotere sempre più apprezzamento da parte della clientela privata e business. In particolare, a maggio, Stelvio è sul podio della classifica assoluta del segmento D-Suv con una quota che supera il 10%. E a poche settimane dall'apertura ordini, cresce l'entusiasmo e l'attesa degli appassionati per le nuove ed esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

"Sono molto soddisfatto degli ottimi risultati di maggio che celebrano il primo anno di vita della nostra Alfa Romeo Tonale nel migliore dei modi. Nei primi 5 mesi del 2023, Alfa Romeo triplica i volumi di vendita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a chiara dimostrazione che stiamo andando avanti e velocemente nella giusta direzione. Un ringraziamento a tutto il team di collaboratori e concessionari per impegno, passione e dedizione" commenta Raffaele Russo, managing director di Alfa Romeo in Italia. (ANSA).