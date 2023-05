Energia: Coesa, in un anno balzo del fatturato, +140%

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - È boom di fatturato per Coesa, l'azienda torinese che opera come general contractor per l'efficientamento energetico di imprese, pubblica amministrazione e famiglie: ha chiuso il bilancio 2022 a 24,7 milioni di euro, con una crescita del 140% sul 2021.

Fondata da Federico Sandrone e Dario Costanzo, Coesa nel 2022 ha investito cospicue risorse allo scopo di diversificare e consolidare la presenza sul mercato nazionale, portando il capitale sociale a 250mila euro.

Il piano industriale 2023, annuncia l'azienda, "prevede un ulteriore progresso nelle vendite di sistemi per l'efficienza energetica in ambito industriale e nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al fotovoltaico".

La società è inoltre impegnata sviluppare una rete di agenti e area manager regionali. Confermate anche le partecipazioni in startup innovative come Growth Engine, realtà milanese del venture capital.

"La nostra storia - afferma Sandrone, ad di Coesa - è iniziata 11 anni fa dall'incontro tra due ingegneri, ma è solo grazie a tutto il team e a ogni singola competenza incontrata lungo il percorso che abbiamo raggiunto questi splendidi risultati. Sono certo che il nostro viaggio ci porterà ancora molto lontano".