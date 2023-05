Post contro Lgbt, FdI rimuove commissario a Novi Ligure

(ANSA) - NOVI LIGURE, 28 MAG - E' stato sollevato dall'incarico Alessio Butti, commissario di Fratelli d'Italia a Novi Ligure (Alessandria). La decisione è stata presa ieri sera in seguito ad alcuni interventi sui social in cui Butti dichiarava di non essere sensibile "alle menate lgbt e agli appelli contro l'omofobia e altre amenità che una certa cultura vuole imporci". "I pederasti - si leggeva - possono sgranare rosari a raffica, ottenere anche valanghe di voti, ma restano dei reietti".

A Novi Ligure oggi si vota (al ballottaggio) per il sindaco.

Butti, ieri sera, ha disconosciuto i contenuti dell'intervento e ha parlato di "manomissione" del suo profilo: "Ho rispetto - ha dichiarato - della comunità lgbt, tra cui ho molti miei amici e conoscenti. Sono affermazioni che depreco e che non rappresentano il mio pensiero". (ANSA).