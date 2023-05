Ballottaggi, alle 19 in Piemonte affluenza al 29.14%

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - E' pari al 29.14% alle ore 19 l'affluenza alle urne nei due Comuni piemontesi al ballottaggio per il sindaco. Il dato è superiore alla media nazionale (il parziale si assesta al 27.66%) anche se in entrambe le località si registra un calo rispetto al primo turno. Le sezioni interessate sono 41 su un totale di 1.595 in tutta Italia.

A Pianezza, in provincia di Torino, ha votato finora il 35.05% degli aventi diritto (erano il 41.91% al primo turno) e a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, il 25.77% (34.20%) (ANSA).