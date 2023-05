Incendi boschivi,Vvf formano direttori operazioni di spegnimento

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Inaugurato al polo didattico di Varallo Sesia (Vercelli) il Centro di Formazione per direttori delle Operazioni di Spegnimento incendi boschivi in Piemonte, coordinato dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco.

Per l'occasione sono stati presentati i nuovi simulatori per esercitare i Dos (Direttori delle operazioni di ppegnimento), strumenti sofisticati che consentono l'addestramento nell'antincendio boschivo senza la necessità di interagire direttamente con i mezzi aerei della flotta aerea dello Stato.

Sono state effettuate dimostrazioni pratiche, tra cui una breve manovra eseguita dai mezzi del reparto volo dei Vigili del fuoco di Caselle (Torino) e l'intervento di un Canadair dislocato a Genova.

L'inaugurazione del Centro di Formazione per Direttori delle Operazioni di Spegnimento "rappresenta un ulteriore passo avanti per il settore della formazione dei vigili del fuoco, confermando la volontà di investire nella preparazione e nella professionalità delle figure coinvolte nella gestione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi"., si legge in una nota della direzione regionale dei Vigili del fuoco. (ANSA).