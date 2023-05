Al Fringe Festival attori e pubblico tutti in bicicletta

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Ancora uno spettacolo atipico per il Fringe Festival, uno dei festival più innovativi e creativi del panorama teatrale torinese: sabato 27 è la volta di 'Il campione e la zanzara' , spettacolo itinerante, realizzato da attori in bicicletta, tutti con maschere, per un pubblico anch'esso munito di bicicletta. Sono le Guide del Tempo che prendono gli spettatori per mano accompagnandoli dentro la storia dell'Airone Fausto Coppi e di Anifele, la zanzara africana che lo punse. È la parabola di un uomo che diventa a mano a mano quella di ognuno di noi, una storia quotidiana ed eroica al tempo stesso, ironicamente pungente. Si parte da Via Pisa per raggiungere il Motovelodromo di corso Casale.

Lo spettacolo è della compagnia teatrale Faber Teater, da sempre alla ricerca di un teatro fatto di pensiero, azione, idee e impegno. Nato nel 1997 a Chivasso (Torino), il gruppo lavora in Italia e nel mondo creando spettacoli spesso concepiti per strade, piazze e spazi non teatrali, accolti in Italia e all'estero in festival prestigiosi nelle grandi capitali e nei villaggi più remoti.

"La relazione palcoscenico-platea - si legge nelle note di regia - è sia fissa, nelle stazioni in cui si recita sul posto, l'altra interattiva in movimento. Il fondo-scena delle stazioni è creato con gli stendardi dei cavalieri giapponesi medievali. I personaggi sono Guide Temporali che appartengono alla famiglia dei Bondres, le maschere comiche del teatro Topeng dell'isola di Bali, ma hanno un alfabeto universale, comune alle commedie popolari in maschera, ai contastorie, ai clowns del circo, ai banditori nelle strade delle città e dei tifosi delle gare ciclistiche". (ANSA).