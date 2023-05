In auto con preziosi e arnesi da scasso, due denunciati

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - I carabinieri di Verolengo (Torino) hanno denunciato due persone, di 64 e 84 anni, per ricettazione.

I militari, durante un posto di blocco nel Torinese, hanno fermato i due a bordo di un'auto. Nel corso dell'ispezione della vettura è stato ritrovato un sacchetto con centinaia di monili in oro tra catenine, anelli, fedi e collane, oltre a vari arnesi da scasso. I due non hanno saputo giustificare il possesso dei preziosi, oltre 500 grammi di gioielli, e del materiale da scasso, che è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno messo i preziosi a disposizione nella sede del comando compagnia di Ivrea con la merce sequestrata.

Per visionarlii è possibile contattare i carabinieri al numero 0125.23.17.15. (ANSA).