Appello delle imprese, 'ampliare e semplificare l'Art Bonus'

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Ampliare e semplificare la leva fiscale dell'Art Bonus. E' l'appello delle imprese che aderiscono alla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. "E' sempre più evidente come il sostegno dei privati alla valorizzazione del patrimonio storico artistico sia irrinunciabile e per questo chiediamo alle istituzioni che la preziosa leva fiscale dell'Art Bonus venga semplificata e ampliata" ha detto il presidente della Consulta Giorgio Marsiaj, che guida anche l'Unione Industriali di Torino, durante il workshop 'L'Investimento in Cultura: asset identitario delle Imprese di qualità. La cultura d'impresa e la responsabilità sociale'. Un appello ribadito dal vicepresidente dell'Unione Industriali Torino e presidente Museimpresa, Antonio Calabrò: "Come imprese e come soggetti privati rivendichiamo un miglior uso della leva fiscale: riteniamo pertanto necessaria una diversa, più qualificata e più accorta applicazione dell'art bonus, come asset fondamentale di finanziamento e di attenzione del sistema industriale nei confronti dei beni e delle attività culturali. Nel perseguire la fondamentale partnership tra pubblico e privato, l'art bonus deve divenire un vero e proprio bonus cultura che aiuti le imprese a investire e a intervenire sul patrimonio pubblico".

La Consulta, alla quale oggi aderiscono 40 imprese, ha investito dal 1987 circa 36 milioni di euro. un milione all'anno, in attività connesse al patrimonio culturale. Secondo l'analisi della società Deloitte & Touche questi investimenti hanno generato un valore di oltre 43 milioni di euro (ogni euro investito genera un valore di 1,21). (ANSA).