Fpt Industrial con Edison Next, biomonitoraggio con api

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Fpt Industrial, brand Iveco Group, e Edison Next, società del gruppo Edison che accompagna aziende e territori nel loro percorso di decarbonizzazione, annunciano la realizzazione della prima stazione di biomonitoraggio attraverso le api nel comprensorio Fpt Industrial di Torino Stura.

Fpt Industrial prosegue il suo impegno nei confronti della sostenibilità, che si traduce nella riduzione costante dell'impatto dei prodotti e dei processi sull'ambiente circostante e nei numerosi progetti di supporto alle comunità locali. Edison Next è costantemente impegnata nello sviluppo di percorsi di transizione energetica che tutelino l'ambiente, oltre che attraverso un utilizzo efficiente delle risorse, anche salvaguardando gli ecosistemi e la biodiversità.

Nella stazione di biomonitoraggio di Stura sono al lavoro sei famiglie di api appartenenti alla specie Apis mellifera, sottospecie ligustica, nota come "l'ape Occidentale". Le varietà di miele di tiglio, millefiori e acacia qui prodotte sono così pregiate da aver ottenuto recentemente il riconoscimento di qualità al quindicesimo concorso regionale Ferrere Miele. Per Fpt Industrial, e in particolare presso questo comprensorio, Edison Next gestisce i servizi energetici e ambientali. (ANSA).