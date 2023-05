La lotta per la sopravvivenza a teatro con la Fabulos Company

In un'ambientazione post apocalittica, in un futuro non molto prossimo, un gruppo di persone rimane chiuso in un centro commerciale in un'incessante lotta per restare in vita. Si tratta di uno spettacolo, dal titolo Data di scadenza, scritto da Matteo Chiarini Nespolesi, diretto da Viola Laviola, regista di altri due spettacoli della Fabulos Company, coadiuvata da Giovanni Mario Gibbin come aiuto regia. Il cast è composto da Ilaria Greco, Luca Di Gioia, Giovanni Mario Gibbin, Carlotta Sibona e Matteo Chiarini Nespolesi.

Costrutti e società si sgretolano, rivelando l'unico archetipo umano sempre pronto a sottomettere gli altri per puro istinto animale. Tuttavia, forse, c'è ancora un bagliore di speranza. Un ultimo flebile raggio di sole in mezzo alla follia animalesca. Paura, amore, dolore e speranza si alternano.



Rapporti e relazioni si incrinano dopo un anno e ognuno finalmente si mostrerà per quello che è davvero. La colonna è il realismo. A sostegno di questo metodo di recitazione, lontano dalla maschera teatrale, il suono è padrone. Tramite la composizione di brani inediti e ambient il testo prende vita e sottolinea particolari quasi cinematografici.

La Fabulos Company nasce a Torino l'8 agosto 2022 dall'idea di creare una compagnia teatrale in grado divulgare il teatro e tutte le arti annesse nel panorama torinese e nazionale. Si prefigge come obiettivi quelli di promuovere il teatro non solo postcontemporaneo ma anche contemporaneo stesso, moderno e classico.

Lo spettacolo sarà al Teatro Provvidenza di Torino il 26 e il 28 maggio.