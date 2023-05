Consiglio regionale del Piemonte al Salone del libro di Torino

(ANSA) - TORINO, 15 MAG - Il consiglio regionale del Piemonte conferma anche quest'anno la sua presenza al Salone internazionale del libro dal 18 al 22 maggio. L'Arena Piemonte, totalmente rinnovata negli arredi e nella grafica, è dedicata quest'anno alle bellezze del Piemonte viste attraverso degli specchi, in continuità con il tema del Salone. Nella giornata inaugurale di giovedì 18 maggio, aprirà al pubblico con un evento dedicato alla Festa del Piemonte, in programma il prossimo 19 luglio, prima celebrazione dopo l'ufficializzazione della ricorrenza avvenuta con legge regionale. L'incontro al Salone sarà un'anteprima degli eventi che si svolgeranno da maggio a luglio e approfondirà la conoscenza delle radici identitarie del Piemonte e delle sue tradizioni, non solo dal punto di vista storico, ma anche culturale, linguistico, musicali e letterario.

Al rapporto fra memoria del passato e presente, attraverso le testimonianze e il ruolo della cultura, sarà dedicato l'incontro organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione "Testimoni allo specchio. La memoria tra ieri e oggi", nel quale Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, e Tatiana Bucci, testimone dell'orrore della Shoah, dialogheranno sui nessi tra storia, memoria e attualità. (ANSA).