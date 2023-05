Calcio: Ricci, abbiamo giocato da Toro e il rigore era netto

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - La vittoria sfumata con il Monza "ci brucia tantissimo. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, l'unica pecca è stata non chiudere la partita". Così Samuele Ricci, protagonista dell'episodio finale del rigore non concesso ai granata: "A mio parere - dice il centrocampista di Juric a Torino channel - era netto. Penso che di questi tempi cose così non devono succedere in partite del genere". La pagella granata è comunque buona: "Siamo stati subito concentrati, fatto la partita e giocato da Toro. - l'analisi di Ricci - Ci abbiamo messo tutto, anche chi è entrato nel corso della partita". Lo sguardo è già rivolto alla prossima psrtita, a Verona: "In serie A tutte le gare sono difficili, - dice Ricci - sia con chi sotto che con chi sta sopra. Dobbiamo restare concentrati" (ANSA).