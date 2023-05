Cnh Industrial, ricavi in crescita del 15%, sale utile netto

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Cnh Industrial chiude il primo trimestre 2023 "con risultati record": ricavi consolidati di 5,34 miliardi di dollari (+15% rispetto al primo trimestre 2022), utile netto di 486 milioni di dollari (159 milioni in più) e utile netto adjusted di 475 milioni di dollari (97 milioni in più). Aggiornata la guidance: i ricavi di vendita netti 2023 sono previsti in crescita tra l'8 e l'11% rispetto al 2022 per effetto di una forte domanda nel segmento row crop in Nord America, prezzi sostenuti e un solido portafoglio ordini.

Il cash flow delle attività operative è negativo per 701 milioni di dollari e il free cash flow dalle Attività Industriali negativo per 673 milioni di dollari. I ricavi di vendita netti delle Attività Industriali sono pari a 4.776 milioni di dollari (+596 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2022).

"Sono estremamente orgoglioso del nostro team, che è stato nuovamente in grado di conseguire risultati record - commenta il ceo Scott Wine - con una domanda nel segmento Large Agriculture che si conferma solida, abbiamo aumentato significativamente la nostra produzione per soddisfare i bisogni dei clienti. Prosegue la positiva performance del segmento Construction, specialmente in Nord America dove gli ordini supportano la continua crescita.

Nel trimestre abbiamo annunciato tre acquisizioni, che rafforzano il nostro portafoglio su Precision Agriculture e Alternative Fuels. Il nostro lean enterprise, insieme al programma di strategic sourcing, creerà un'azienda più semplice ed efficace. Questi e altri investimenti ci renderanno migliori per i nostri clienti, rafforzando la mia convinzione che il nostro futuro è radioso". (ANSA).