Tav: assegnato a Telt il premio internazionale Samoter

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - E' stato assegnato a Telt, la società incaricata di realizzare e gestire la nuova ferrovia Torino-Lione, il Premio Internazionale della 31esima edizione di SaMoTer - Salone Macchine per Costruzioni di Verona, che quest'anno è dedicato ai temi dell'innovazione e della sostenibilità.

Il riconoscimento, nato nel 1973, viene assegnato a progetti ed opere significative nel settore delle costruzioni, a livello nazionale ed internazionale.

"Ricevere questo premio ci rende orgogliosi e ci sprona ancora di più a realizzare questa grande opera nel segno dell'innovazione e dell'eccellenza. - commenta Mario Virano, direttore generale di Telt - La nostra particolare natura di promotore pubblico binazionale italo-francese, ci ha posto nella condizione, unica nel panorama internazionale, non solo di armonizzare due culture con norme e approcci diversi, ma anche di essere terreno di sperimentazione continua nei diversi settori delle costruzioni. Una sfida - conclude Virano - che portiamo avanti con il supporto di università e centri di ricerca di alto livello, e che si concretizza nella ricerca di nuove soluzioni nei diversi campi: dalle tecniche di costruzione alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, dall'economia circolare dei materiali di scavo, alla sicurezza sul lavoro e all'applicazione della normativa antimafia in chiave transnazionale".

A ritirare il premio è stato il direttore Costruzioni di Telt, Piergiuseppe Gilli, che ha ricordato lo stato di avanzamento dell'opera con dieci cantieri attivi in Italia e Francia e il completamento dell'assegnazione degli appalti per tutti i lavori civili del tunnel di base entro il 2023.

Attualmente sono impegnate oltre 1.400 persone, che arriveranno ad un picco di 4.000 dirette e 4.000 indirette nei prossimi anni (ANSA).