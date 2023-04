Sportello Cim4.0 per la transizione digitale delle imprese

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Nasce uno sportello - il primo in Italia - dedicato alle aziende che intendono avvicinarsi al 4.0 in base alla loro specificità di business attuale o futuro, al proprio settore o filiera produttiva e alla relativa dimensione o struttura organizzativa.

L'iniziativa è del Competence Industry Manufacturing 4.0 (Cim4.0) che nel 2022 ha triplicato il valore dei servizi alle imprese e incrementato del 30% il valore della produzione complessiva. Il Cim4.0 ha presentato il piano strategico 2023-2025 finalizzato a intensificare il supporto alla transizione digitale e green delle pmi italiane.

Lo sportello punta a ridurre i tempi di comprensione e analisi dei fabbisogni delle imprese, singole o in partnership, e di avvio delle proposte progettuali che fanno leva sui vantaggi offerti dalle tecnologie additive e digitali. È stata presentata anche una Carta dei Servizi completa che consentirà alle piccole e medie imprese e alle startup di usufruire di una "corsia privilegiata", anche dal punto di vista economico, aderendo ai servizi del centro di competenza con sede a Torino.

"Oggi i competence center sono i principali soggetti attuatori del Mimit e direttamente coinvolti nel mettere a terra i piani definiti per la missione 4 del Pnrr. Piani che dovranno rispondere in modo coerente ai reali fabbisogni delle imprese accompagnandole verso un'innovazione a trazione digitale e green. Occorre pertanto garantire un'offerta di servizi di qualità, personalizzabile e funzionale ad accrescere il loro tasso tecnologico e al tempo stesso promuovere un sostegno tempestivo alla domanda che alleggerisca alle imprese il peso degli investimenti" spiega Enrico Pisino, ceo del Cim4.0.1 (ANSA).