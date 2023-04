Scuola Edile di Savigliano adotta il 'protocollo migranti'

(ANSA) - SAVIGLIANO, 19 APR - La Scuola Edile di Savigliano (Cn) ha aderito al "Protocollo migranti", l'intesa a livello provinciale, tra le prime sottoscritte in Italia, che recepisce le direttive nazionali del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e delle maggiori federazioni sindacali del settore: Fillea, Cgil-Filca, Cisl-Feneal e Uil.

Venti migranti titolari di protezione internazionale o richiedenti asilo hanno iniziato un corso di 80 ore, cui seguiranno sei mesi di tirocinio in azienda, per diventare muratori. (ANSA).