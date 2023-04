Inaugurato il riallestito Museo Borsalino ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 APR - Inaugurato oggi ufficialmente, 166 anni esatti dalla fondazione del cappellificio, il riallestito Museo Borsalino, nello storico Palazzo all'angolo tra corso Cento Cannoni e via Cavour, ad Alessandria. Taglio del nastro nei giardini dell'antica Villa, davanti al Palazzo, messa a disposizione dalla famiglia dei conti Arlotta, discendenti Borsalino.

"È un inizio del nostro impegno che continua a valorizzare anche gli altri marchi storici, a cominciare da Paglieri, così come lo stretto legame con l'oro di Valenza e Alexala per la promozione turistica. Per farci scoprire sempre più e meglio" - ha sottolineato il sindaco Giorgio Abonante che, per l'occasione, indossava un cappello Borsalino. Palazzo Borsalino rimarrà sede del Dipartimento Universitario per altri 10 anni, in attesa del nuovo Campus al quartiere Orti. "Bisogna aumentare il rapporto con tutto ciò che rappresenta lusso e bellezza del Made in Italy. Le condizioni ci sono, le idee non mancano", ha aggiunto il sindaco, che ha ricordato quando era bambino e abitava davanti a Palazzo Borsalino. "Ricordo il suono della sirena che accompagnava l'ingresso dei lavoratori. Non è più la Borsalino di un tempo, ma resta un'azienda sempre viva, sempre simbolo del saper fare e, soprattutto, resta sempre ad Alessandria", ha concluso Abonante. Ospiti d'eccezione Anthony e Paul, rispettivamente figli di Alain Delon e Jean-Paul Belmondo, indimenticabili interpreti del film 'Borsalino', cui è stata esposta all'ingresso del Museo la mitica auto d'epoca. (ANSA).