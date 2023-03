Torino Jazz Festival, 32 appuntamenti in 15 club

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - La programmazione del Torino Jazz Festival si arricchirà, oltre ai 17 concerti, di altri 32 appuntamenti in 15 club - Amen Bar, Bagni Pubblici di via Agliè, Bunker, Cafè Neruda, Comala, Combo, Educatorio della Provvidenza, Folk Club, Laboratori di Barriera, L'Arteficio (Caffè Procope), Machito, Off Topic (Cubo), Osteria Rabezzana, Piazza dei Mestieri, Bocciofila Vanchiglietta Rami Secchi. Il cartellone è stato realizzato su proposta degli stessi club in coordinamento e accordo con Stefano Zenni, direttore artistico del Festival.

"Da quest'anno gran parte della programmazione dei club è stata affidata ai locali stessi, in una collaborazione aperta con la direzione artistica, che si è posta in un ruolo di coordinamento e in qualche caso di proposta. Ci è sembrata la strada migliore da percorrere, perché nessuno come i club e i locali conosce il territorio, i musicisti e il loro pubblico. Il ricchissimo panorama che ne è emerso testimonia la vitalità della scena imprenditoriale, musicale e didattica torinese, che è parte costitutiva del festival" spiega Zenni. "Per questa edizione del Torino Jazz Festival, che si sviluppa lungo un arco temporale di ben 9 giorni, abbiamo voluto che la rassegna dialogasse ancora più intensamente con il tessuto urbano, toccando i quartieri della città. I club sono la casa storica del jazz, memoria e futuro, altoparlanti delle eccellenze e fucina di grandi interpreti. Un patrimonio importante che stiamo accompagnando e incentivando nella crescita" sottolinea l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia.

(ANSA).