Juve: Allegri "Chiesa non è convocato, c'è Di Maria"

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - "Chiesa non è convocato: ha ancora un po' di fastidio e ha lavorato sotto la soglia del dolore, speriamo di averlo a disposizione per martedì": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait dell'attaccante per la sfida di domani contro il Verona.

"Di Maria c'è così come Vlahovic, Milik e Kean - aggiunge l'allenatore - ed è importante averli tutti perché saranno fondamentali anche i cambi". E su Pogba: "Non so dire al momento quali saranno i tempi di recupero - spiega Allegri sul francese - e anche se l'adduttore sta bene, ora vedremo come risponderà il ginocchio". (ANSA).