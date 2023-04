Controlli di polizia, 4 arresti e 60mila euro di sanzioni

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Quattro arresti, 60mila euro di sanzioni e 360 chili di alimenti sequestrati. È il risultato dei servizi di controllo straordinario del territorio, svolti ieri e coordinati dal commissariato di polizia 'Barriera di Nizza' di Torino, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, della polizia municipale, dell'Asl, della Spresal e dell'Ispettorato del lavoro.

Tra gli arrestati tre pusher fermati tra via Belfiore e via Saluzzo, quartiere San Salvario. Sequestrati 300 grammi di hashish. Una quarta persona è stata denunciata a piede libero.

Un 39enne invece è stato arrestato perché nei suoi confronti c'era un ordine di carcerazione per il reato di rapina.

In una macelleria di via Saluzzo è stata riscontrata la presenza di prodotti privi di etichettatura in lingua italiana e alimenti da forno di cui non si potuta rintracciare la provenienza. Asl e polizia municipale hanno sequestravano complessivamente 350 chili di prodotti da alimentari e 55 litri di bevande privi di etichettatura. Il proprietario è stato sanzionato per le carenze igienico sanitarie e per la presenza di due lavoratori senza regolare contratto nonché violazioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In via Giotto invece è stato scoperto un laboratorio di pasticceria abusivo, dove erano anche presenti macchinari malfunzionanti. (ANSA).