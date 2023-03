Microcredito, apre il nuovo sportello in Camera di commercio

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Apre alla Camera di commercio di Torino uno sportello dell'Ente Nazionale per il Microcredito (Enim), realizzato grazie a un accordo firmato dall'ente camerale e dall'Enim. Il nuovo spazio - inaugurato presso il Settore Nuove Imprese e Orientamento al lavoro dell'ente camerale - è aperto a cittadini, aspiranti imprenditori e imprenditori già avviati, per la realizzazione di attività di formazione ed educazione finanziaria e per la diffusione della cultura della microfinanza.

"Attiviamo un nuovo strumento per favorire l'accesso al credito da parte di aspiranti imprenditori e microimprese, con particolare attenzione verso coloro che sono considerati 'soggetti non bancabili', quindi senza coperture patrimoniali.

L'obiettivo è permettere l'avvio o la prosecuzione delle attività, affiancando anche interventi di formazione finanziaria e tutoring" commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio. "Si rafforza la possibilità di promuovere il microcredito e la microfinanza sul territorio. Lo sportello potrà, a buon diritto, sostenere un nuovo modo di promuovere e sviluppare le attività microfinanziarie" aggiunge Mario Baccini, presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito.

In Piemonte sono 92 le richieste pervenute presso le banche convenzionate Enim, 40 i finanziamenti concessi per un importo pari a 992.566 euro. Provengono per il 13% da stranieri e per l'87% da italiani, il 34,8% da microimprenditrici, la metà da soggetti 'under 40'. Si tratta soprattutto di ditte individuali e liberi professionisti (67,4%), seguono le srl (22,8%). Il finanziamento viene concesso per il 49,4 % delle richieste, l'importo medio è di 24.814 euro. (ANSA).