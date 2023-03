Range Rover Academy, studenti a lezione dei leader

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Range Rover incontra il Politecnico di Torino. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Design e comunicazione visiva e Design sistemico dialogano con cinque leader dei nostri giorni. In aula Camilla Lunelli, direttrice Comunicazione del Gruppo Lunelli, che ha raccontato la sua esperienza in azienda e ha risposto alle domande di ragazzi.

In tutto sono cinque i leader scelti per "affinità con la vettura": Ettore Bocchia, Leader by Emotion, Camilla Lunelli, Leader by Networking, Alberto Galassi, Leader by Attitude, Stefano Seletti, Leader by Vision e Michele Pontecorvo, Leader by Determination. Attraverso workshop e attività di team, in cui il tema della cultura sostenibile sarà sempre presente, il confronto verte su come la visione della leadership contemporanea possa cambiare la prospettiva e ricondurre ad un recupero di valori etici ed estetici nelle proprie esperienze professionali.

"Sono davvero molto soddisfatto della collaborazione con il Politecnico di Torino, nostro partner in questo progetto valoriale a cui, personalmente, tengo molto. Il nostro desiderio è quello di delineare, insieme agli studenti coinvolti, i tratti del leader di domani, di chi saprà affrontare le nuove sfide con un approccio nuovo, che definirei gentile, distinto da una forte connotazione etica e sostenibile" sottolinea Marco Santucci, ceo di Jaguar Land Rover Italia.

"Sono certo che questa iniziativa aprirà la strada a nuove e interessanti collaborazioni con Jaguar Land Rover Italia, soprattutto nell'ambito della didattica innovativa su cui l'Ateneo sta investendo molto. Possiamo vantare un know how unico in Italia nei settori dell'automotive e del design, e ciò ci permetterà di offrire ai nostri studenti nuove ed interessanti opportunità professionali" aggiunge Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino. (ANSA).