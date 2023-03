Pallavolo, Chieri gioca per la Cev Challenge Cup a Timisoara

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - La Reale Mutua Fenera Chieri '76 è a un passo dalla Cev Challenge Cup, la coppa europea di pallavolo femminile che verrà assegnata domani in Romania, a Timisoara. Nella partita di andata, giocata una settimana fa al Pala Gianni Asti di Torino, le chieresi hanno vinto 3-0 sul Csm Lugoj. Per conquistare il trofeo dovranno aggiudicarsi almeno altri due set, oppure vincere il golden set di spareggio in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1.

Lugoj-Chieri si giocherà alle 17,30 (ora italiana, le 18.30 a Timisoara) e sarà trasmessa su Eurovolley.tv ed Eurosport/Discovery Plus, e su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

"Siamo molto emozionate e orgogliose, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento - Kaja Grobelna, capitana della squadra - La strada fino alla finale è stata lunga, iniziata a settembre con la Wevza Cup e continuata con tante partite contro squadre molto preparate. Quello che abbiamo fatto ci ha dato tante soddisfazioni, noi e la società dobbiamo essere orgogliosi del percorso. L'ultimo step sarà quello più difficile. Il Lugoj è una squadra che batte molto bene, difende tanto e fa pochi errori. Sono sicura che sarà una gara difficile anche perché avranno i loro tifosi a sostenerli. Noi comunque siamo pronte".

