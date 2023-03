Palestina: corteo a Torino, 'no accordo fra Iren e Israele'

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Un corteo è in corso a Torino, nella zona di Barriera di Milano, per protestare contro l'accordo fra la società multiutility Iren e la compagnia idrica israeliana Mekorot. L'iniziativa è di Bds Torino e Progetto Palestina. I partecipanti sono "diverse centinaia" secondo gli organizzatori.

"Mekorot - viene spiegato - sottrae acqua alle falde palestinesi per poi fornirla alle colonie illegali israeliane e pratica una sistematica discriminazione nelle forniture. Iren si rende complice delle violazioni e contribuisce a rafforzare il regime occupazione e apartheid imposto da Israele ai palestinesi".

Il corteo, partito da piazza Crispi, è diretto verso il municipio "per chiedere al Comune, che azionista di maggioranza di Iren, di annullare l'accordo".

Fra gli interventi ci sono stati quelli di alcuni giovani palestinesi. (ANSA).