Metro 2: Lo Russo, per fine giugno il bando di gara

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Per la linea 2 della metropolitana "siamo a un ottimo punto per gli adempimenti necessari per la gara. Entro fine aprile dovrebbe passare ma variante urbanistica in Consiglio comunale e ci faremo trovare pronti per fare il bando di gara indicativamente per fine giugno". A tracciare il cronoprogramma il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante l'illustrazione del Bilancio di previsione 23-25 alle parti sociali della città.

Lo Russo ricorda il recente incontro con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, "al quale ho evidenziato che, a codice degli appalti vigente, la gara rischia di dover affrontare una difficoltà di individuazione di contraenti in grado di sviluppare una progettualità così complessa. Ho quindi rimarcato l'esigenza - ricorda - di consentire la nomina di un commissario di governo che consentirebbe di risparmiare circa due anni di lavori".

Quanto ai fondi supplementari che sarebbero necessari a fronte dei rincari, il sindaco precisa che "il delta che manca fra il primo e il secondo lotto si è ridotto da 300 a 200 milioni, ma non è ancora in pari". (ANSA).