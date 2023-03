Europa League: Pessotto, sorteggio impegnativo ma ci temono

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "E' un sorteggio impegnativo, anche perché in caso di passaggio del turno troveremo una tra Manchester United e Siviglia, ma siamo la Juve, anche le altre ci temono". Così il dirigente bianconero Gianluca Pessotto, sull'accoppiamento che prevede la doppia sfida contro lo Sporting Lisbona nei quarti di finale di Europa League. La partita di ritorno contro i portoghesi che ieri hannoi eliminato l'Arsenal sarà il 20 aprile, il giorno dopo la decisione del collegio di garanzia sullo sport sul ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della corte d'appello federale.

"Dovremo essere pronti e reagire sia in caso positivo che negativo", ha detto Pessotto a Sky Sport.

Allegri aspetta di avere tutti a disposizione, compreso Paul Pogba: "Speriamo che sia così per arrivare competitivi al massimo in vista dei prossimi appuntamenti - conclude il dirigente bianconero - anche perché Di Maria è un giocatore importante così come lo è Pogba: i campioni aiutano sempre a dare il 100%". (ANSA).