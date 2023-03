Clima: Timmermans, senza transizione shock sempre più gravi

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Con una lectio magistralis del vice presidente esecutivo della Commissione Europea Frans Timmermans,si è tenuta oggi a Pollenzo (Cuneo) l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Scienze Gastronomiche (Unisg). L'intervento è stato incentrato sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. "La scienza - ha detto Timmermans - ci dice che nei prossimi 20 anni le temperature medie aumenteranno probabilmente più di un grado e mezzo, due entro la metà del secolo.

Se i cambiamenti climatici non verranno messi sotto controllo oggi, i nostri figli domani si ritroveranno ad affrontare guerre per il cibo e l'acqua. Senza una transizione verso la sostenibilità, gli shock diretti e indiretti si aggraveranno nel tempo" Il vicepresidente della Commissione Europea ha insistito sulla necessità di avere suoli sani, mentre oggi "il 60-70 % è in condizioni precarie" e di cambiare il sistema alimentare perchè quello attuale "continua a spingere troppi consumatori a scelte alimentari poco sane" e c'è necessità di "ridurre gli sprechi alimentari. Nell'Unione sprechiamo circa il 20 % di ciò che produciamo (...). La transizione - ha aggiunto - deve avvenire lungo l'intera catena alimentare. Ma i regolamenti dell'Ue da soli non possono aggiustare il rapporto che abbiamo con il cibo. Si tratta di un qualcosa che deve essere creato fin dalla giovane età, nelle famiglie e a casa".

Il presidente dell'Università di Scienze Gastronomiche Carlo Petrini ha ringraziato Timmermans: "grazie a lui - ha detto - abbiamo sentito la voce della politica che a noi tutti manca.

Mancano qui i politici che sappiano entrare nel vivo della questione come ha fatto oggi lui. Lo stimolo che ci ha dato con le sue riflessioni e le sue risposte è quello che manca oggi in questo paese. In questa università, anche con la partecipazione di tutto il sistema universitario piemontese - ha aggiunto Petrini - abbiamo piena coscienza che su questo fronte si giocano le carte più importanti per gli anni a venire". (ANSA).