Voleva uccidere connazionale a Casale, fermato in Liguria

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 14 MAR - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, con i colleghi genovesi della 'San Martino', hanno fermato un 43enne di origini albanesi, residente nel centro zona alessandrino. E' ritenuto l'autore del tentato omicidio commesso ai danni di un suo connazionale 48enne, il 4 marzo scorso, ed accusato anche di porto illegale d'armi. Alla guida del proprio furgone, dopo aver inseguito e affiancato l'autocarro condotto dal 48enne, gli avrebbe esploso contro colpi di pistola dal finestrino, ferendolo al rene sinistro, per poi fuggire.

L'immediata attività investigativa condotta dai militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Vercelli, basata sulla raccolta dei filmati di videosorveglianza, aveva già consentito di raccogliere elementi di colpevolezza a carico del fuggitivo che si è poi costituito in un comando dell'Arma del capoluogo ligure. Il fermo non è stato convalidato, ma il gip ha disposto la misura cautelare in carcere. (ANSA).