Contributi Covid a Pmi: Gdf Asti sequestra 140mila euro

(ANSA) - ASTI, 14 MAR - La Guardia di Finanza di Asti ha eseguito un sequestro preventivo per 140mila euro, nella disponibilità di 9 persone astigiane che avevano percepito indebitamente contributi Covid per piccole e medie imprese. Le Fiamme Gialle hanno sottoposto al vincolo giudiziario il denaro presente su conti bancari e beni mobili e immobili.

L'operazione, denominata 'Persefone', coordinata dalla Procura di Asti, nasce da un'articolata attività investigativa riguardante false dichiarazioni dei redditi.

"Tali dichiarazioni fiscali - spiegano dalla finanza di Asti - sono risultate utilizzate per ottenere indebitamente erogazioni statali di vario genere, tra cui finanziamenti garantiti per le piccole e medie imprese. La norma in questione consente la copertura al 100 % del Fondo, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, dei finanziamenti in favore delle Pmi esercenti attività d'impresa, arti e professioni, danneggiate dall'emergenza Covid-19". (ANSA).