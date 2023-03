Trappole animali selvatici Pinerolo, denunciato bracconiere

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Un presunto bracconiere è stato denunciato a Pinerolo per avere allestito trappole in località Belvedere per la cattura di fauna selvatica e in un periodo di chiusura della caccia. Si tratta di due gabbie trappola e di un laccio a scatto, teso tra un albero e il terreno, con apparecchi di videosorveglianza per monitorare. L'ipotesi è che, nascoste dalla vegetazione, dovessero servire per la cattura dei cinghiali, che sarebbero stati abbattuti una volta catturati dalle gabbie, se non già morti per strangolamento qualora catturati dal laccio L'operazione di polizia giudiziaria congiunta tra il nucleo dei carabinieri forestali di Pinerolo, il servizio di polizia metropolitana della Città metropolitana di Torino e gli agenti di vigilanza venatoria della Lac (lega abolizione della caccia) di Pinerolo, è scattata il 3 marzo e viene ricordato come la legge vieti "la cattura di animali selvatici mediante qualsiasi tipologia di trappole, in quanto sono mezzi crudeli e non selettivi, che possono cioè catturare indiscriminatamente qualsiasi animale vi incappi". Il sito è stato smantellato e il materiale sequestrato. (ANSA).