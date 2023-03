Friday's for future in piazza a Torino, giovani e bambini

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Un corteo promosso dagli ambientalisti di Fridays for future è partito oggi a Torino da piazza Castello. Vi prendono parte diverse centinaia di persone, per la maggior parte giovani e giovanissimi. "Nonostante le mille promesse non ci sono ancora soluzioni per la crisi climatica", ha detto uno speaker.

Tra i presenti ci sono attivisti di Unione popolare, Sinistra anti capitalista, Anpi, Rifondazione comunista, No Tav, collettivi studenteschi.

In piazza Castello c'erano anche i bambini di due classi della scuola elementare Marconi Antonelli che, come ha spiegato una insegnante, dallo scorso anno "svolgono un percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali". (ANSA).