Extinction rebellion: sirene morte in flash mob corteo Torino

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Un flash mob alla fontana monumentale di piazza Solferino, a Torino, è stato inscenato nel corso del corteo per il clima dei Fridays for future da attiviste di Extinction Rebellion. Sulla sommità è stato appeso uno striscione con la scritta "acqua per tutti o champagne per qualcuno?", mentre alcune figuranti abbigliate da sirene si sono sdraiate sul bordo come se fossero morte. L'acqua si è tinta intanto di rosso, come se vi fosse stato gettato del colorante.

Il flash mob è stato organizzato da Extinction Rebellion, con le attiviste che hanno spiegato di avere colorato l'acqua della fontana Angelica con "semplice polvere di barbabietola", fino a farla diventare "di un intenso rosso sangue" insieme a fumogeni blu ai lati delle statue rappresentanti la primavera e l’estate. Un'azione, hanno affermato, "per denunciare le responsabilità del governo regionale del Piemonte nell’aggravarsi della crisi idrica. “Saremo il fiume che riempirà i bacini ormai secchi. Saremo acqua, in ribellione per la vita" ha detto un'attivista.