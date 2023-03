Fridays for future, no accordo Iren con israeliana Mekorot

(ANSA) - TORINO, 03 MAR - Una protesta contro Iren è stata inscenata oggi a Torino durante il corteo dei Fridays for future. Numerosi manifesti sono stati incollati alle vetrate del punto Iren di via Pietro Micca, in centro città. La protesta è diretta contro l'accordo con la società israeliana Mekorot "perché rifornisce a prezzi diversi le colonie illegali israeliane e rivende alle comunità palestinesi l'acqua che gli scorre sotto i piedi". Uno speaker ha lanciato slogan in favore della Palestina. (ANSA).