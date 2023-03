Futures Photography, Camera seleziona 6 artisti emergenti

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - Andrea Camiolo (Leonforte, 1998), Nicola Di Giorgio (Palermo, 1994), Zoe Natale Mannella (Londra, 1997), Eleonora Roaro (Varese, 1989), Sara Scanderebech (Nardò, 1985) e Alessandro Zoboli (Guastalla, 1990): sono i sei artisti selezionati per l'edizione 2023 di Futures Photography, piattaforma di ricerca sulla fotografia contemporanea sostenuta dall'Unione Europea e diretta al supporto di autori emergenti su scala nazionale e internazionale. Sono stati individuati da Walter Guadagnini, direttore di Camera, e da Giangavino Pazzola, curatore e coordinatore del programma.

"Il 2022 è stato per Camera un anno molto importante perché, a novembre, abbiamo curato l'evento annuale del network Futures.

In questo modo, abbiamo potuto raccontare il nostro punto di vista sul panorama internazionale della fotografia contemporanea, organizzando un programma che includeva alcuni dei protagonisti e delle tematiche principali che attraversano il panorama artistico odierno. Ospitare oltre 150 tra artisti, curatori e direttori provenienti da quasi una ventina di organizzazioni europee è stato un modo concreto di continuare a ragionare sull'idea di costruzione di una comunità aperta, multiculturale, inclusiva" commenta Pazzola. "Anche per il 2023 Futures continuerà a essere una presenza costante e caratterizzante dell'identità di Camera - spiega Guadagnini - e in questo senso stiamo pensando a un denso programma che continui a valorizzare le ricerche dei giovani artisti.

Altrettanto importanti sono poi le relazioni che il progetto sta innescando con diversi attori culturali in Italia e all'estero, dagli spazi indipendenti alle realtà imprenditoriali, sino ad arrivare alla preziosa collaborazione con istituzioni culturali storiche e giovanissime". (ANSA).