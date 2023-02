La mostra sui Toret nelle esedre di Palazzo Bricherasio

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Fino al 7 aprile 2023 le esedre di Palazzo Bricherasio, sede istituzionale di Banca Patrimoni Sella & C., ospitano la mostra "TOH/HOT" dell'artista torinese Nicola Russo e curata da Daniela Magnetti, direttore artistico di Banca Patrimoni Sella & C. L'esposizione si compone di due opere speculari che hanno come tema comune i Toret - le storiche fontane torinesi - e le loro eclettiche rivisitazioni, già in passato frutto della creatività dell'artista. Il progetto, promosso dall'Associazione RSVP di cui Nicola Russo è presidente, ha ottenuto il Patrocinio della Regione Piemonte. La mostra è stata curata da Banca Patrimoni Sella & C. in collaborazione con Fondazione Piemontese per la Ricerca Sul Cancro Onlus, Rinascente, Sant'Agostino Casa d'Aste, I Love Toret - Associazione di Promozione Sociale. Al termine dell'esposizione le opere verranno battute all'asta,il 13 aprile 2023, a cura di Sant'Agostino Casa d'Aste, presso la sede di Rinascente Torino (via Lagrange, 15) e il ricavato verrà devoluto in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro che Banca Patrimoni Sella & C. sostiene da ormai diversi anni e con cui l'artista collabora sin dalla nascita del TOH. La mostra (ingresso gratuito) è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30. (ANSA).