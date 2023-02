MuseoTorino, gli scatti in bianco e nero di Franco Ordasso

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Il MuseoTorino, museo virtuale che consente di documentarsi sulla città con oltre un milione e mezzo di visitatori ogni anno, ospita una selezione di scatti del fotografo Franco Ordasso.

Sono venti immagini in bianco e nero della Torino degli anni '50-'60, nella sezione 'Sguardi di artista', dove sono ospitate anche le foto di Gian Carlo Dall'Armi, di Mario Gabinio e di Dario Lanzardo. Dal Mastio della Cittadella al mercato del Balon, dal Castello del Valentino al Borgo Medievale, sono tanti gli scorci suggestivi di Torino immortalati da Ordasso.

Nato a Sarzana nell'agosto 1936, Ordasso si trasferisce dopo la Guerra a Torino dove frequenta la scuola di avviamento fotografico e, poi, il corso di studi quadriennale preserale di fotografia presso l'Istituto Tecnico. In quegli anni lavora per il prestigioso studio fotografico Scoffone e nel 1954 viene assunto dalla Caprotti, Industria grafica rotocalco. Nel 1958 svolge il servizio militare negli alpini del battaglione Tirano e viene aggregato come fotografo al Comando delle Forze Armate Alleate del Sud Europa. Dal 1960 lavora come fotografo rotocalco alla Ilte; nel 1963 rileva un laboratorio fotografico in via Pietro Micca a Torino che gestisce sino al 1972: nel frattempo collabora con il fotografo d'arte Montresor nell'illustrazione del volume Stupinigi, curato da Lugi Mallè. Lavora per anni con la grande esperta di iconografia piemontese Ada Peyrot e con Francesco Malaguzzi per il Centro Studi Piemontesi. Dal 1985 è socio della Protezione Civile nell'Associazione Cb Stella di Villastellone. Colpito nel 2010 dalla malattia di Parkinson che, a poco a poco, ne blocca la mobilità, s'iscrive all'Associazione Parkinson di Torino di cui ha documentato tutte le attività sino al 2021.

MuseoTorino è nato nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ed è una sorta di biglietto da visita della città. Raccoglie, infatti, la documentazione su musei, archivi, biblioteche della città. Da gennaio a oggi ha avuto 305.000 visualizzazioni, molte dall'estero. (ANSA).