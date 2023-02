Al Teatro Erba Torino 'Il fidanzato di tutte', commedia sexy

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Una commedia giovane e sexy che vede protagonisti attori e cantanti della generazione anni '90.

Al Teatro Erba di Torino da venerdì 24 febbraio a domenica 5 marzo va in scena Il fidanzato di tutte, commedia brillante di Francis Jackets e Jérôme Dagneau, diretta da Girolamo Angione.

La scenografia è di Gian Mesturino, le coreografie sono di Gianni Mancini e il coordinamento musicale di Simone Gullì; menzione per gli abiti da sposa dell'Atelier Donatella Gallo.

Assistente all'allestimento Luca Simeone. Produzione Torino Spettacoli. Protagonista Elia Tedesco della Compagnia Torino Spettacoli. L'attore è reduce da 7 mesi intensi di riprese negli studi televisivi Videa di Roma ed è in tv su Rai1 tutti i giorni dalle 16.05 per tutta la durata della stagione del Paradiso delle signore fino a maggio 2023. La serie tv prodotta da Aurora tv per Rai Fiction, ambientata negli anni '60, quest'anno ha registrato ascolti da record, arrivando a toccare anche il 23 % di share.

Completano il cast Jessica Grande, Greta Malengo, Vittoria Chiolero, Rosario Farò, Roberto Salinardi, Luca Simeone e i Germana Erba's Talents, oltre a Paola Cannarella, la Roberta telefonica. Il testo racconta le storie variamente intrecciate di un gruppo di giovani d'oggi che gravitano tutti nel mondo dello spettacolo (sono aspiranti attori, cantanti, ballerine, showman e showgirl) e tutti inseguono il successo attraverso un talent, un provino, un concorso o un musical che li faccia sfondare; e tutti sognano di far breccia nel cuore dell'amata-o dell'amato-e di vivere una storia d'amore meglio se unita a un'avventura. (ANSA).