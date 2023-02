Juve: Allegri, l'Europa League non è compromessa

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Il percorso in Europa League non è compromesso: è sempre difficile vincere, il calcio è strano perché abbiamo creato tante occasioni senza sfruttarle e dobbiamo alzare la percentuale realizzativa": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pari casalingo contro il Nantes e alla vigilia della trasferta a La Spezia.

"Non è un problema Europa - continua l'allenatore - e dobbiamo migliorare quando si tratta di comandare le gare: abbiamo rallentato dopo l'1-0, non siamo stati convinti a trovare il raddoppio. Abbiamo subito nell'unica volta che sono venuti avanti. Il Nantes - conclude Allegri - è stato bravo a stare dentro alla partita e ci ha puniti alla prima occasione".

(ANSA).