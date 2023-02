Cittadinanza a carabiniere morto per Covid nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 18 FEB - Questa mattina il Comune di Dusino San Michele (Asti) ha conferito la cittadinanza onoraria alla memoria al luogotenente Mario D'Orfeo, morto nel 2020 a causa del Covid.

La cerimonia, alla presenza del sindaco Valter Luigi Malino, delle autorità e del tenente colonnello Paolo Lando, comandante provinciale dei carabinieri di Asti, ha fatto seguito all'intitolazione della sala briefing della caserma della Compagnia di Villanova d'Asti, allo stesso D'Orfeo, con la scopertura della targa in suo ricordo.

Il Luogotenente Carica Speciale Mario D'Orfeo, nato ad Atessa (CH) il 1° maggio 1964, nel marzo 2015 è giunto nell'Astigiano provenendo dalla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, per assumere il comando della Stazione di Villanova d'Asti, incarico da lui ricoperto fino al 28 marzo 2020 data del suo decesso a causa del contagio da Covid.

Spiegano dall'Arma astigiana: "Oltre alle sue elevate doti di Sottufficiale dei Carabinieri, ha saputo entrare nel cuore delle persone che lo hanno conosciuto per la sua straordinaria umanità, disponibilità e vicinanza, e rappresentano un doveroso tributo al mantenimento del ricordo del militare". (ANSA).