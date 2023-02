Imprese: gruppo Mazars si espande a Torino

(ANSA) - TORINO, 07 FEB - Mazars, gruppo specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory, si espande nel nord-ovest aprendo service line Audit e Tax a Torino, con l'obiettivo di fornire servizi di consulenza mirati per le imprese di Liguria, Piemonte e di tutto il Nord Ovest.

In Italia Mazars oggi conta oltre 500 professionisti appartenenti a diverse service line e presenti in 7 sedi: Milano, Torino, Verona, Padova, Bologna, Roma e Firenze. La sede di Torino, nel centro storico della città, conta oggi oltre 50 professionisti, di cui il 57% donne, che operano nelle aree di Outsourcing, Audit e Tax.

La service line Audit di Mazars offre un supporto concreto in tutti i vari step del reporting aziendale: dalla revisione di bilancio, al financial audit, ai servizi di independent assurance, al corporate reporting fino ai training services.

"Negli ultimi due anni Mazars ha continuato a crescere sul territorio nazionale grazie all'inserimento di nuovi professionisti e nuovi investimenti.- commenta Rossana Paini, partner Mazars e referente dell'ufficio di Torino - Sono soddisfatta di vedere che, coerentemente con la filosofia del gruppo che ci vuole fortemente radicati sul territorio, stiamo ampliando i servizi a livello locale per rafforzare la nostra offerta ed essere sempre più vicini ai clienti con servizi personalizzati, puntando sul concetto di prossimità". (ANSA).