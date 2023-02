Scontro camion-furgone su A4, code fino a quattro chilometri

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Code fino a quattro chilometri, questa mattina, sull'autostrada A4 Torino-Milano tra Settimo e Chivasso Ovest, nel Torinese, in direzione Milano, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone e un camion. Il conducente del primo mezzo è stato elitrasportato in condizioni gravi all'ospedale Cto di Torino.

Le operazioni di recupero dei mezzi sono in corso. Chiuse al traffico due corsie su tre in direzione Milano. (ANSA).