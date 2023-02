Controlli carabinieri a Torino, due arresti e tre denunce

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - Due arresti, tre denunce e 93 persone controllate. E' il bilancio dei controlli predisposti dai carabinieri in centro e nel quartiere San Salvario a Torino, per contrastare i reati predatori e il fenomeno delle baby gang.

I militari dell'Arma della compagnia San Carlo, in collaborazione con le Squadre Intervento Operativo del Primo Reggimento Piemonte, hanno denunciato per rapina due minorenni di 14 anni che con altri loro coetanei, non ancora identificati, avevano sottratto in via Cavour, dietro minacce, una sigaretta elettronica.

In via Pietro Micca, è stato arrestato un diciottenne, già destinatario di daspo urbano, che con un complice, non ancora identificato, ha derubato un giovane, dopo averlo minacciato con un coltello, di un giubbotto di marca, di 12 euro e di un monopattino a noleggio.

In via Verdi, i carabinieri hanno arrestato un marocchino di 32 anni per uno scippo. L'uomo, con un altro complice, ancora da identificare, aveva appena strappato dalle mani di un 20enne il telefono cellulare.

Infine in piazza Vittorio Veneto, un marocchino di 23 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato per minaccia aggravata perché ha minacciato con un coltello una ragazza allo scopo di farsi consegnare il telefonino. (ANSA).