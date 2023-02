Nicola Lagioia dirige la nuova rivista Lucy

(ANSA) - TORINO, 01 FEB - Nasce il 1 febbraio Lucy, una nuova rivista multimediale dedicata alla cultura, alle arti e all'attualità, presieduta da Paolo Benini, diretta da Nicola Lagioia e con la responsabilità editoriale di Irene Graziosi.

Lucy sarà disponibile sul sito (lucysullacultura.com), sulle principali piattaforme social (Instagram e Facebook), su Youtube e Spotify. Una realtà multicanale, completamente originale, con contenuti inediti sul mondo culturale, artistico e sui principali eventi di attualità italiani e internazionali. Lucy, un'esplorazione verso terre mai battute, ha l'intento di creare una sinergia innovativa e fruttuosa tra i nuovi strumenti della comunicazione digitale e il giornalismo culturale di ampio respiro.

Lucy avrà dei "numeri monografici": ogni mese sarà selezionato un tema centrale che guiderà le discussioni di tutti i contenuti sulle varie piattaforme: podcast, interviste, reportage, longform, fumetti, videolezioni, meme. L'obiettivo è quello di sviscerare un argomento, inquadrandolo da varie prospettive, per creare un racconto collettivo che produca conoscenza e sapere, in una modalità del tutto nuova. Lucy mira a interpretare il suo tempo, sfruttando i mezzi che più lo rappresentano, per divenire un punto di riferimento per un target eterogeneo.

Il tema del primo monografico di Lucy sarà Quello che non so di te. Tra i molti contributi: Elisabetta Bianchi, Giulia Cavaliere, Mauro D'Alonzo e Andrea Piva, Annie Ernaux, Damon Galgut, Gipi, Telmo Pievani, Domenico Starnone, Giovanna Tinetti, Nadeesha Uyagonda e Serena Vitale.

Lagioia sarà protagonista di Fare un fuoco, il podcast di Lucy da lui scritto e condotto, che racconta come le storie accendono la nostra immaginazione. Ogni venerdì, a partire dal 3 febbraio, una nuova puntata su Spotify, Spreaker e Apple Podcasts. Lucy è una rivista indipendente, e la redazione ha sede a Milano. (ANSA).