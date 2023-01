Bandiera delle Universiadi a Torino, festa al Pala Alpitour

(ANSA) - TORINO, 29 GEN - Festa al Pala Alpitour di Torino per l'arrivo della bandiera della Fisu in vista delle Universiadi Invernali del 2025. "Con questa serata - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - riaffermiamo che lo sport è al centro della strategia degli eventi torinesi per far conoscere Torino nel mondo. E lo sport universitario rappresenta anche una vocazione di Torino, dove le Universiadi sono nate e dove tornano, e noi lavoriamo perché questi anni che ci separano dai Giochi siano impiegati per preparare un appuntamento che sia davvero un grande evento internazionale e soprattutto partecipato da tutta la città".

"La Bandiera che torna a Torino è per noi uno stimolo e un simbolo di una grande iniziativa che mette al centro lo sport e lo sport universitario in particolare - ha aggiunto Lo Russo - e sono davvero ottimista che sarà un evento partecipato dagli studenti". Un evento che può rappresentare un biglietto da visita per un eventuale coinvolgimento di Torino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. (ANSA).