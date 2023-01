Missione Usa per Torino e il Piemonte, Lo Russo e Cirio a NY

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Missione negli Usa per Torino e il Piemonte in occasione della Universiadi Invernali che si concluderanno domenica 22 gennaio a Lake Placid, quando il testimone passerà al Piemonte per l'edizione del 2025. Il Comune e la Regione promuovono una serie di incontri ed eventi per promuovere le eccellenze sportive, culturali, produttive ed enogastronomiche, realizzati in collaborazione con il Consolato d'Italia a NY, l'Enit, ICE, Ceipiemonte, Camera di Commercio di Torino, VisitPiemonte, Edisu Piemonte e gli atenei piemontesi.

Prima tappa oggi a New York del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nella sede dell'Onu dove hanno incontrato il Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite, l'ambasciatore Maurizio Massari, e il capo di Gabinetto del Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres, l'ambasciatore Courtenay Rattray.

Obiettivo consolidare e potenziare la presenza dell'Onu in Piemonte in particolare attraverso la sede a Torino dell'ILO, il Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che le Nazioni Unite hanno fondato nel 1964 in collaborazione con il Governo italiano, lo Staff College e l'Unicri, l'Istituto Interregionale di Ricerca dell'Onu sul Crimine e la Giustizia.

Cirio e Lo Russo hanno incontrato il Console Generale d'Italia a New York, Fabrizio Di Michele, e il Console Aggiunto Riccardo Cursi, insieme al direttore dell'ICE (Istituto per il Commercio estero) di New York Antonio Laspina.

Nel pomeriggio Cirio e Lo Russo hanno incontrato il direttore del Programma Internazionale del MoMa Jay A. Levenson, domani si confronteranno con il direttore del Museo Guggenheim. (ANSA).