Onu: missione Piemonte negli Usa, Guterres invitato a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Nella prima giornata della missione a New York, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio hanno ufficialmente invitato nel capoluogo piemontese il segretario generale dell'Onu Guterres. "Con il MoMa invece - spiegano - stiamo valutando in accordo con il Governo e il sottosegretario alla Cultura la possibilità di portare a Torino una esposizione in partnership. Il nostro obiettivo è rafforzare la vocazione internazionale del nostro territorio. E farlo insieme è il modo per dare una forte garanzia istituzionale, ancor più con interlocutori internazionali".

L'ambasciatore Massari sottolinea l'importanza della visita "per il ruolo che le realtà locali hanno nella realizzazione dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. E poi Torino è fondamentale come polo delle Nazioni Unite. L'Italia sta rilanciando il suo partenariato strategico con l'Onu e in questo contesto promuove le best practice locali come quelle di Torino e del Piemonte, che sono per noi molto importanti".

Tra gli impegni di Lo Russo e Cirio in programma domani a New York l'incontro con il sindaco di New York Eric Adams. Previsti anche dei momenti di confronto con il direttore di Bloomberg e e con il GEI (Gruppo esponenti italiani) che riunisce imprenditori e professionisti di alto livello di origine italiana e radicati negli Stati Uniti. (ANSA).