Cgil Torino, Gabriella Semeraro eletta segretaria generale

(ANSA) - TORINO, 17 GEN - Gabriella Semeraro è la nuova segretaria generale della Cgil di Torino. E' stata eletta oggi dall'assemblea generale della Camera del Lavoro, al termine dei lavori del sesto congresso al quale ha partecipato il leader Maurizio Landini. Su 113 aventi diritto che compongono l'assemblea generale, i votanti sono stati 106: 80 i voti favorevoli, 22 i contrari, 3 schede bianche e 1 nulla. La nuova segretaria subentra a Enrica Valfrè, giunta al termine dei due mandati quadriennali. "Immagino una Camera del Lavoro aperta al territorio, alle persone, collegiale e coesa che metta insieme tutte le categorie delle lavoratrici e dei lavoratori, per provare insieme a sperimentare nuove soluzioni. Stiamo vivendo una fase storica difficilissima, la perdita del potere d'acquisto dei salari, da una parte, e l'assenza di servizi, dall'altra, ci porta a cercare soluzioni attraverso una forte contrattazione e la richiesta alle istituzioni di percorsi specifici condivisi, per dare risposte concrete" ha detto Semeraro nel suo intervento subito dopo l'elezione.

Gabriella Semeraro ha lavorato nel 1989 come educatrice presso una cooperativa sociale. Dal 1997 delegata sindacale Fp Cgil a Ivrea, dal '99 al 2010 è a Torino nella Fp Cgil Torino.

Nel 2010 entra nella segreteria Fp Piemonte, responsabile del comparto Sanità e Terzo Settore fino al 2019. Nel 2020 è nell'apparato politico della Cgil Piemonte, dal 2022 ha fatto parte della segreteria regionale della Cgil Piemonte, dove si è occupata di politiche della Sanità, socio-assistenza, sanità integrativa, Commissione Regionale Disabilità, politiche della cooperazione e del terzo settore, politiche dei servizi e rapporto pubblico/privato, appalti e legalità. (ANSA).