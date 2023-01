Padel, Marco Cassetta protagonista a 'Protezione e Sport'

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - E' lo sport del momento, con un numero di appassionati, amatori e professionisti, che cresce di giorno in giorno. E' il padel, la disciplina a cui è dedicata la nuova puntata, l'ultima della seconda stagione, di 'Protezione e Sport', il talk con i campioni promosso da Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino.

Protagonisti, Marco Cassetta, il giovane torinese che a novembre è diventato campione italiano di padel, e Massimo Tessitore, amministratore delegato di InSalute Servizi. Intervistati dal giornalista Massimo Caputi, parleranno del nuovo sport che sta facendo impazzire tutti, di passione sportiva, sogni realizzati, sicurezza e protezione. L'appuntamento è per il 12 gennaio alle ore 12 in streaming su areax.info e su ANSA.it. (ANSA).